Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα τα ξημερώματα ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μπακς.

Ο «Greek Freak» έφτασε τους 11.595 πόντους κόντρα στους Γκρίζλις και έτσι πήγε στην τρίτη θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μπακς αφήνοντας πίσω του τον Σίντνεϊ Μονκρίφ.

Επόμενος στόχος του είναι πλέον ο Γκλεν Ρόμπινσον που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Congratulations to Giannis for passing Sidney Moncrief for 3rd on the Bucks All-Time Points List!! pic.twitter.com/KDNnDLhrFG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2021