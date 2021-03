Την αγάπη της για τη σεξουαλική συνεύρεση με ζευγάρια περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο σε άρθρο της στο Vanity Fair η Κάρολιν Ρόουζ Τζουλιάνι, κόρη του συντηρητικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι.

Σε ένα άρθρο της για το Vality Fair με τίτλο «Η ιστορία ενός «μονόκερου»: Το σεξ με ζευγάρια με έκανε καλύτερο άνθρωπο», η 32χρονη αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η διεύρυνση των σεξουαλικών της οριζόντων συνέβαλε στη βελτίωση της ζωής της και της ψυχικής της υγείας.

Threesome therapy anyone? Check out my latest piece for @VanityFair 🦄 https://t.co/oNiUn951P4

— Caroline Rose Giuliani (@carolinerosegiu) March 4, 2021