Οι ψυχραμένες σχέσεις της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι με τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας αναμένεται να… ψυχραθούν ακόμα περισσότερο μετά την πρώτη κοινή συνέντευξη του ζευγαριού στην Όπρα, η οποία θα μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Ο λόγος; Οι πολυαναμενόμενες αποκαλύψεις τους για το Παλάτι! Όπως προκύπτουν από τα teaser που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας.

Στο τελευταίο χρονικά, η Δούκισσα του Σάσεξ ισχυρίζεται ότι το Παλάτι την εμπόδισε από το μιλήσει κατ΄ιδίαν στην Όπρα, όταν η τηλεοπτική περσόνα της το ζήτησε λίγους μήνες πριν από τον γάμο της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, επιβάλλοντας αντ΄αυτού την παρουσία τρίτων καθ΄όλη τη διάρκεια της συνέντευξης.

Σαν να μην έφτανε αυτό, πηγή από το στενό περιβάλλον της Μαρκλ, ανέφερε ότι η ίδια πιστεύει ότι το Παλάτι εκμεταλλεύεται την ασθένεια του Πρίγκιπα Φιλίππου για να τη φιμώσει γι΄αυτό και δεν τίθεται θέμα αναβολής της προβολής της συζήτησής της με την Όπρα.

Ομολογουμένως, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγωνία από τη βασιλική οικογένεια που αναμένει νευρικά να ακούσει όσα εκμυστηρεύτηκε το ζευγάρι στην Αμερικανίδα παρουσιάστρια.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah‘s interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.

It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021