Ο Γουίλ Σμιθ δεν αποκλείει ενασχόληση με την πολιτική.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός, μουσικός και ράπερ δήλωσε ότι ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει κάποιο πολιτικό αξίωμα.

Ο Γουίλ Σμιθ, ο οποίος και στο παρελθόν εξέφρασε την πρόθεσή του να εισέλθει στην πολιτική, λέγοντας στο CBS Sunday Morning, το 2015 ότι αισθάνθηκε την υποχρέωση να διεκδικήσει αξίωμα για να αντιταχθεί στην αμφιλεγόμενη εκστρατεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2016 – αν και δεν υπήρξε τέτοια κίνηση από μέρους τελικά.

On Monday’s episode of ‘Pod Save America,’ Will Smith told co-host Jon Favreau that he’d consider entering politics someday.​ https://t.co/iXkSD1DGQa

— Entertainment Weekly (@EW) March 2, 2021