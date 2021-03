«Είναι στατική», «δεν είναι πραγματική άσκηση», «δεν ιδρώνεις με τη γιόγκα». Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που κυκλοφορούν γύρω από τη γιόγκα και ίσως, χωρίς να το καταλαβαίνεις, να σε κρατούν μακριά από την νέα αγαπημένη σου άσκηση.

Η γιόγκα δεν είναι για ακροβάτες, ούτε και απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ευλυγισία. Είναι μια αρκετά παρεξηγημένη μορφή γυμναστικής και μάλλον ήρθες η ώρα να την δοκιμάσεις.

Διαδεδομένοι μύθοι για τη γιόγκα που δεν πρέπει να πιστεύετε:

Δεν χρειάζεται να είστε ευλύγιστοι για να κάνετε γιόγκα, αλλά εάν κάνετε τακτικά και για αρκετό καιρό, θα παρατηρήσετε μια σταδιακή βελτίωση της ευλυγισίας σας. Έτσι, μια στάση που μπορεί να σας φαινόταν αδύνατη αρχικά, θα καταλήξει να σας φαίνεται απλή. Επιπλέον, οι ενοχλήσεις και οι πόνοι που συνδέονται με την πολύωρη καθιστική στάση, θα μειώνονται και ως αποτέλεσμα η στάση του σώματός σας θα βελτιωθεί σημαντικά.

EveryBODY can do #yoga. You dont have to be thin, flexible or strong, you just need the will to expand your comfort zone. #fitness #health

— Yogini Lourdes R (@InnerPowerYoga1) December 29, 2015