Ένα μωρό ελεφαντάκι κοιμάται του καλού καιρού και η μαμά του προσπαθεί να το ξυπνήσει. Όταν αυτό δεν ανταποκρίνεται η μαμά του κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον.

Το περιστατικό που συνέβη πριν καιρό σε ζωολογικό κήπο της Πράγας κάνει τώρα τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα μικρό ελεφαντάκι, αφού έπαιξε και έτρεξε στον κήπο αποφάσισε να πάρει έναν υπνάκο για να ξεκουραστεί. Μετά από ώρα η μητέρα του προσπάθησε να το ξυπνήσει δίχως όμως να τα καταφέρει.

Χωρίς να καταλάβει την αναστάτωση που προκάλεσε στη μητέρα του εκείνο απλά ξύπνησε και πήγε κοντά της.

«Μετά το τρέξιμο και το παιχνίδι το ελεφαντάκι κοιμήθηκε. Αναστατωμένη η μητέρα του ζήτησε τη βοήθεια των υπεύθυνων του ζωολογικού κήπου για να καταφέρει να το ξυπνήσει. Οι ελέφαντες είναι έξυπνα και κοινωνικά ζώα και έχει πολύ ενδιαφέρον να τα παρατηρείς» έγραψε ένας από τους χιλιάδες χρήστες που μοιράστηκαν το βίντεο στα social media.

After running and frolicking, an elephant calf went into a slumber. Worried mother sought help of zoo keepers to wake him up. Elephants are intelligent and social animals and interesting to observe. An old video from Prague Zoo. pic.twitter.com/EFNnYe0FNc

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) March 5, 2021