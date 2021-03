Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράστηκε στο Twitter το προσωπικό του τηλέφωνο.

Το είδωλο της ποπ σε τιτίβισμά του έγραψε και προκάλεσε ντελίριο: «Καλέστε στο +1 (818) 210-4058 αν χρειαστείτε κάποιον. Θα είμαι εκεί για εσάς».

Call if you need somebody I will be there for you +1 (818) 210-4058

— Justin Bieber (@justinbieber) March 4, 2021