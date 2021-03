Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ έχει ξεκινήσει, με το αμερικανικό δίκτυο CBS να δίνει στο κοινό μια πρώτη γεύση και τα πλάνα να κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου.

«Είμαι ανακουφισμένος και χαρούμενος που κάθομαι εδώ και σας μιλάω έχοντας δίπλα μου τη σύζυγό μου. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν γι’ εκείνη (τη μητέρα του, Νταϊάνα) να περνάει μέσα από αυτή τη διαδικασία μόνη της πριν από τόσα χρόνια. Είναι πολύ σκληρό αυτό που ζούμε και για τους δύο μας αλλά τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλο» ακούμε τον Χάρι να λέει στο πρώτο από τα δύο τρέιλερ, με την εγκυμονούσα Μέγκαν να συμφωνεί.

Στο δεύτερο τρέιλερ, η Αμερικανίδα παρουσιάστρια ξεκαθαρίζει ότι τέθηκαν όλα τα ερωτήματα και στο τέλος σημειώνει κοιτάζοντάς τους ότι «έχετε πει ορισμένα πολύ σοκαριστικά πράγματα» χαρακτηρίζοντας τα όσα ζει στο ζευγάρι «σχεδόν απίθανα».

