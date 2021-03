Το Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ θα φιλοξενήσει εικονική Εβδομάδα Μόδας με καλεσμένες τις ηθοποιούς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Γκουίνεθ Πάλτροου.

Οι σχεδιαστές ενδυμάτων Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ και Ολιβιέ Ρουστέν και υποδημάτων Στιβ Μάντεν και Κένεθ Κολ θα είναι επίσης μεταξύ των ομιλητών μαζί με κορυφαία στελέχη οίκων μόδας.

Brown Fashion Week 2021 Reveals @GwynethPaltrow @SarahJessicaParker @StellaMcCartney @KennethCole @SteveMadden @EmmaChamberlain @OlivierRousteing and More as Speakers for the #VirtualEvent. @fashionatbrown @nrpena https://t.co/UQUXpuXk3i

— Hi-tech Chic #Tech #Fashion #Lifestyle (@HiTechchic) February 25, 2021