Η Άννα Ρουτς γνώρισε τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκη Άντονι Κουόμο σε έναν γάμο, τον Σεπτέμβριο του 2019 και αρχικά της έκανε καλή εντύπωση.

Λίγο μετά την πρόποσή του προς τους νεόνυμφους, όμως, ο Κουόμο προσέγγισε την 33χρονη Ρουτς και, ενώ μιλούσαν, την έπιασε χαμηλά στη μέση, σε ένα σημείο που το φόρεμά της άφηνε εκτεθειμένο.

Αφού έβγαλε το χέρι του από τη μέση της, η Ρουτς καταγγέλλει ότι ο Κουόμο της είπε ότι γίνεται «επιθετική» και έπιασε με τα χέρια του τα μάγουλά της, ρωτώντας την αν μπορεί να τη φιλήσει – τόσο δυνατά, που τους άκουσε και μια φίλη της που στεκόταν κοντά. Η Ρουτς θυμάται ότι αναστατώθηκε και αποτραβήχτηκε. Όμως εκείνος την πλησίασε κι άλλο.

«Απέστρεψα το κεφάλι μου και δεν ήξερα τι να πω εκείνη τη στιγμή», τονίζει.

Η κατάθεσή της είναι η τρίτη κατά σειρά που στρέφεται κατά του Κουόμο. Οι δυο προηγούμενες αφορούν σεξουαλική παρενόχληση εργαζόμενών του.

Εκπρόσωπος του κυβερνήτη δεν σχολίασε άμεσα τη μαρτυρία της Ρουτς και παρέπεμψε τους Times σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κουόμο το βράδυ της Κυριακής, στην οποία αναγνώριζε ότι κάποια πράγματα που έχει πει «παρερμηνεύθηκαν ως ανεπιθύμητο φλερτ».

«Στο βαθμό που η οποιαδήποτε ένιωσε έτσι, πραγματικά ζητώ συγγνώμη», ανέφερε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης στην ανακοίνωσή του.

Η εμπειρία της Ρουτς έρχεται να ενισχύσει τις καταγγελίες δύο πρώην βοηθών του Κουόμο, παρουσιάζοντας ένα μοτίβο λέξεων και συμπεριφορών που στην καλύτερη περίπτωση έκανε τις τρεις κατά πολύ νεότερές του γυναίκες να αισθανθούν πολύ άβολα.

Η κρίση του κοροναϊού ανέδειξε τον Κουόμο σε ένα από τα «αστέρια» των Δημοκρατικών. Τώρα ο κυβερνήτης τηρεί σιγήν ιχθύος, παρά το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις ρίχνουν βαριά σκιά στην διοίκησή του.

Οι καταγγέλλουσες, αντιθέτως, είναι κάθε άλλο παρά σιωπηλές. Η Σάρλοτ Μπένετ, πρώην βοηθός του Κουόμο που τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση εξέδωσε την πρώτη της δημόσια ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του συμβάντος στους Times της Νέας Υόρκης, λέγοντας ότι η απολογία του Κουόμο, με τη μορφή της ανακοίνωσής του, ήταν θλιβερά ανεπαρκής.

Επιπλέον, η Μπένετ κάλεσε και άλλες γυναίκες, αν είχαν αντίστοιχες ιστορίες για τον Κουόμο, να τις καταθέσουν δημόσια. «Αν επιλέξεις να πεις την αλήθεια σου, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σου. Σου το υπόσχομαι», έγραψε.

Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει τα πρώτα στάδια της έρευνας για την υπόθεση του Κουόμο από την πολιτειακή ανώτατη εισαγγελέα, Λετίσια Τζέιμς.

Στην ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής, ο Κουόμο περιέγραφε «κάποιες από τις παλαιότερες αλληλεπιδράσεις μου με άτομα από το γραφείο», αναφέροντας ότι συχνά «πείραζε» τους υφιστάμενούς του, «ων παιχνιδιάρης» στο πλαίσιο αυτού που αποκαλεί μια «πολύ σοβαρή δουλειά».

Κι αυτό, κατά τη γνώμη του, παρεξηγήθηκε.

Η δικηγόρος της Μπένετ, Ντέμπρα Καζ, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του κυβερνήτη, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Κυριακής ότι η σχέση του με την πελάτισσά της ήταν εκείνη ενός μέντορα με την υπάλληλό του, με την οποία έχει σχεδόν 40 χρόνια διαφορά ηλικίας.

«Δε λειτούργησε σαν μέντορας και τα σχόλιά του δεν παρερμηνεύθηκαν από την κυρία Μπένετ», έγραψε η Καζ, που ειδικεύεται σε υποθέσεις παρενοχλήσεων και διάκρισης στον χώρο εργασίας.

«Εκμεταλλεύτηκε την εξουσία του επάνω της για να κάνει σεξ μαζί της», συνέχισε. «Αυτός είναι ο ορισμός της σεξουαλικής παρενόχλησης».

Πράγματι, τη Δευτέρα οι ισχυρισμοί του Κουόμο απορρίφθηκαν από ορισμένους εκπροσώπους των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη – πράγμα σπάνιο. Ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, που δήλωσε ότι η ανακοίνωση του κυβερνήτη δεν μπορεί να θεωρηθεί απολογία.

«Φάνηκε να λέει ότι απλώς έκανε πλάκα», τόνισε ο ντε Μπλάζιο. «Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι αστεία. Είναι σοβαρή και πρέπει να την παίρνουμε σοβαρά».

The time has come. The Governor must resign. https://t.co/GjcvuNfpfQ

— Kathleen Rice (@RepKathleenRice) March 2, 2021