Δεκάδες πεινασμένα, αφυδατωμένα σκυλάκια εμφανίζονται σε ανατριχιαστικές φωτογραφίες στιβαγμένα σε μεταλλικά κλουβάκια, να μεταφέρονται προς σφαγείο της Καμπότζης, προκειμένου να πωληθούν για το κρέας τους.

Όπως διαπιστώθηκε τα σκυλιά υπέφεραν από θερμοπληξία και αφυδάτωση, ενώ πολλά ήταν νηστικά επί μέρες.

❗Breaking news❗ Cambodian 🇰🇭 Police intercepts 61 dogs 🐕on route to slaughterhouse

Local authorities called us for help with treating the animals. They are dehydrated and in general in a bad condition – we are already on site taking care of them. Will keep you posted. pic.twitter.com/ubF6V3kOCs

