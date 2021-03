Ο Πάνος Μουζουράκης είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου.

Πολυσχιδής και πολυτάλαντη προσωπικότητα, έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην μουσική ενώ οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες τον έχουν κάνει να πειραματιστεί με την τηλεόραση, ενώ έχει δανείσει τη φωνή του ακόμα και σε κινούμενα σχέδια.

Τον δημοφιλή καλλιτέχνη, φιλοξενεί το βράδυ της Δευτέρας (1/3) ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του «Ενώπιος Ενωπίω», εκεί όπου ο ίδιος μιλά για την αρχή της καριέρας του στην Αθήνα, τις μεγάλες του επιτυχίες και την πορεία του στη μουσική.

Ο Πάνος Μουζουράκης αφηγείται ακόμα πώς βρέθηκε με την οικογένειά του από την Ελβετία, στη Θεσσαλονίκη, μιλά για τις συνεργασίες του στο εξωτερικό, τα όνειρά του και τη σχέση του με τον έρωτα, ενώ τοποθετείται και για τις παρενοχλήσεις και τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του θεάματος.

Τα πρώτα βήματα και η πορεία προς την επιτυχία

Μετακόμισε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν 8 ετών. Από τα 19, ξεκίνησε να εμφανίζεται σε διάφορα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής (Εν Ελλάδι, Kingston, Fun-key, Παπαγάλος, Inside, Cafe American Υδρόγειος, κ.α.), παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας, είτε μόνος του είτε ως μέλος συγκροτημάτων («Οι απαράδεκτοι», «Αβά-φτυστοι μικροί πιτσιλωτοί δρυοκολάπτες»).

Τον Αύγουστο του 2002 αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα.

Με το που έφτασε στην Αθήνα, προσλήφθηκε στο «Σταυρό του Νότου club», όπου και παρέμεινε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δημιουργώντας αίσθηση με την πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική του παρουσία, κερδίζοντας συνεχώς την προσοχή και την αγάπη του κοινού.

Το 2004 παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη σχολή «Δράση» του Κώστα Νταλιάνη και το ίδιο καλοκαίρι συμμετείχε στις παραστάσεις του Διονύση Σαββόπουλου.

Το 2005, παράλληλα με τις εμφανίσεις του στο Σταυρό του Νότου, συμμετείχε και στη θεατρική παράσταση της Βάσως Βασιλείου «Ιεροτελεστίες της Ζούγκλας», αλλά και στην παράσταση «Αχαρνής» του Διονύση Σαββόπουλου, στο ρόλο του Λαμάχου, περιοδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και δίνοντας παραστάσεις στη Βιέννη και στη Διεθνή Έκθεση στο Τόκιο.

Από τότε έχει ξανασυνεργαστεί με το Διονύση Σαββόπουλο περιστασιακά, σε συναυλίες και μουσικά αφιερώματα.

Τον Μάιο του 2006, μαζί με τον Γιώργο Μυλωνά – με τον οποίο συνεργάστηκαν ήδη 4 χρόνια στο Σταυρό του Νότου – ετοίμασαν μια δική τους μουσικοθεατρική παράσταση, που είχε τίτλο «ΠρόβαΤΑκομμάτια» και παρουσιάστηκε στην «Χ-ΕΔΡΑ» της Ν. Σμύρνης.

Η ίδια παράσταση παρουσιάστηκε και πάλι στην «Χ-έδρα», από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι το Φεβρουάριο του 2007.

Παράλληλα συμμετείχε ως βασικός τραγουδιστής στους «Uplift Mofo Party Band», μία ομάδα εξαίρετων μουσικών, που παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στους Red Hot Chilli Peppers στο club Gagarin, με τρομερή επιτυχία. Την ίδια περίοδο συμμετείχε στην κωμική σειρά «Γιαννάκη Ομορφόπαιδο» με τον Γιάννη Ζουγανέλη.

Το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε μέλος της μουσικοθεατρικής ομάδας «Ήρωες» της Ελένης Γκασούκα και τον ίδιο χειμώνα ανέβηκε η ομότιτλη παράσταση (κείμενα και σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα) στο Μικρό Παλλάς.

Οι «Ήρωες» παίχτηκαν και για δεύτερη χρονιά (2007-2008) στον ίδιο χώρο, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο την εκτίμηση του κοινού.

Το Μάρτιο του 2007 κυκλοφόρησε ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Μάντεψε Ποιος», ενώ την άνοιξη του 2007 συμμετείχε στο American Dream του Κωνσταντίνου Ρήγου, που παρουσιάστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή για 11 παραστάσεις.

Το καλοκαίρι του 2007 εμφανίστηκε με το Γιώργο Μυλωνά και την Faye σε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα σε παραλιακό μαγαζί της Αθήνας. Το φθινόπωρο του 2007 έστησε, μαζί με τον Γιώργο Μυλωνά και τον Λεωνίδα Μπαλάφα, τη μουσική παράσταση «ΑρχήΔιαΤωνΤριών» που παρουσιάστηκε στη μουσική σκηνή Οξυγόνο μέχρι τον Ιανουάριο του 2008.

Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά «S1ngles 2 1/2» στο ρόλο του «Τζάμπα».

Το Φεβρουάριο του 2008, με την προσθήκη του Γιώργου Χρυσοτόμου στο πρόγραμμα, η παράσταση «ΑρχήΔιαΤωνΤριών» ξαναστήθηκε ως «ΑρχήΔιαΤωνΤριών plus» και παίχτηκε στον ίδιο χώρο με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι το Πάσχα του 2008.

Το 2009, ενώ οι Ήρωες ετοιμάζονταν να συνεχίσουν πενθήμερες παραστάσεις στο Μικρό Παλλάς και η τηλεοπτική σειρά «S1ngles 3» έκλεισε τον κύκλο επεισοδίων στο Mega channel, συνέχισε τις εμφανίσεις του στη σκηνή Οξυγόνο και βρέθηκε στο στάδιο προετοιμασίας του δεύτερου προσωπικού του δίσκου.

Επίσης συμμετείχε στην σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «4 (τέσσερις)» στον ρόλο του Άρη.

Το 2010 συμμετείχε στην σατιρική σειρά κινουμένων σχεδίων του Γιώργου Φειδά και Γιάννη Τσιτσώνη, «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» στο Mega Channel, στο ρόλο του κυνικού φιλοσόφου Μένιππου.

Το 2011 κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκο του με τίτλο «Ιπτάμενος δίσκος» και εμφανιζόταν κάθε Δευτέρα στο Σταυρό του Νότου Club.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας το δίσκο, ενώ βραβεύτηκε μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια στα Mad VMA για το single του δίσκου «Φίλα με ακόμα».

Τον Οκτώβριο του 2011, και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, ξεκίνησε η παράσταση «Αυστηρώς Ακατάληπτο» μαζί με τον Βαγγέλη Ασημάκη στον Σταυρό του Νότου club.

Τον υπόλοιπο χειμώνα περιόδευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τον Μάιο του 2012 ξεκίνησε συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο μαζί με τον Αποστόλη Βαλαρούτσο. Τον χειμώνα του 2012 μεχρι την άνοιξη του 2013, συμμετείχε στην μουσική παράσταση της Ελένης Γκασούκα «Άπαντα», μαζί με τον Θανάση Αλευρά στο Σταυρό του Νότου Plus.

Η παράσταση γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχε και στη θεατρική παράσταση «Hangover 4: Αθήνα- Καλαμάτα» του Αλέξανδρου Ρήγα στο Θέατρο Αθηνά, στο ρόλο του Λεωνίδα.

Στο τέλος του καλοκαιριού του 2012 δημιούργησε μια νέα μπάντα, αλλάζοντας λίγο τον ήχο των live σε περισσότερο funky και swing ρυθμούς. Ονόμαζε την μπάντα «The big band project». Στο πλευρό του ήταν οι One of a kind.

Το Δεκέμβριο του 2013 κυκλοφόρησε ο τρίτος του δίσκος με τίτλο : «Στόχος». Τότε και μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 συμμετείχε στη μουσική παράσταση της Ελένης Γκασούκα «Burlesque», μαζί με τον Θανάση Αλευρά και τις One of a Kind, παράσταση που παρουσιάστηκε στο Fuzz.

Τον Μάρτιο του 2014 προστέθηκε στην παρέα των Γενναίων της νύχτας «ΓκαΓκαΝτιν» στην Ακτή Πειραιώς, στο πλάι των Διονύση Σαββόπουλο, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Γιάννη Ζουγανέλη.

Τον Ιούνιο του 2014 παρουσίασε στα Mad VMA 2014 μαζί με τον Παντελή Αμπαζή, το ντουέτο «Madame Madame» σε ένα ανατρεπτικό νούμερο, χορογραφία του Φωκά Ευαγγελινού.

Αμέσως μετά περιόδευσε μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα διεξάγοντας sold out συναυλίες.

Από το 2016 συμμετέχει στην κριτική επιτροπή της τηλεοπτικής εκπομπής The Voice of Greece, η οποία προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΣKAΪ.

Ο Πάνος Μουζουράκης έδωσε τη φωνή σε ένα κινούμενο σχέδιο με το όνομα Όλαφ, στην ταινία »Frozen». Επιπλέον στη ταινία κινουμένων σχεδίων Αρχηγός από Κούνια ερμηνεύει τον Αρχιμπόμπιρα.

Το 2017 συμμετέχει στην κινηματογραφική ταινία του Νίκου Περάκη Success Story.

Το 2018 συμμετέχει στην αμερικανική κινηματογραφική ταινία Mamma Mia! Here We Go Again.

Tα τελευταία πέντε χρόνια ο Πάνος Μουζουράκης, είναι ένας από τους coaches στο ελληνικό «The Voice».

