Ένας γιατρός ήταν υποχρεωμένος να παραστεί σε εκδίκαση της υπόθεσής του. Και λόγω κοροναϊού, ο Αμερικανός γιατρός παρέστη μέσω Zoom. Όλα καλά μέχρι εδώ. Όμως ο συγκεκριμένος γιατρός αποφάσισε ότι από τη στιγμή που δεν ήταν υποχρεωμένος να προσέλθει στο δικαστήριο, είχε τη δυνατότητα να καταθέσει ενώ… έκανε εγχείρηση σε ασθενή.

Στο βίντεο της ακρόασης, που πλέον όπως είναι φυσικό έχει γίνει viral, ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Σκοτ Γκριν εμφανίζεται να φορά ακόμη τα ποδονάρια του, ενώ μιλά ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο Γκριν επιβεβαιώνει ότι πράγματι, χειρουργεί. Όμως προσθέτει ότι είναι διαθέσιμος και για τη δίκη.

«Μάλιστα, κύριε, είμαι στην αίθουσα του χειρουργείου αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαι διαθέσιμος για τη δίκη. Προχωρήστε», ακούγεται να λέει.

Όταν τον ρωτούν αν θεωρεί ότι αυτό είναι σωστό, τους απαντά ότι «είναι κι άλλος ένας χειρούργος εδώ που κάνουμε μαζί το χειρουργείο».

Σύμφωνα με τον Guarian, πάντως, η δίκη διακόπηκε από τον πρόεδρο, Γκάρι Λινκ, τη στιγμή που διαπίστωσε τι συνέβαινε.

«Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό», είπε ο Λινκ. «Θα βρω μια άλλη ημερομηνία κατά την οποία δεν θα ασχολείστε με τις ανάγκες κάποιου ασθενούς».

Ο ιατρικός σύλλογος της Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει την υπόθεση.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”

Defendant: “Yes, sir.”

Judge: “Or should I say, Dr. Green.”

