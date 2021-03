Το Facebook κυκλοφόρησε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα που ονομάζεται BARS, όπου οι χρήστες μπορούν να καταγράψουν σύντομα κλιπ από τον εαυτό τους…. σε ραπ και freestyling σε ρυθμούς.

Facebook launched BARS which is like TikTok for rappers.

BARS allows rappers to:

– choose a beat from a library

– write their lyrics

– record their songs w/features like autotune and filters pic.twitter.com/V7iaWGIXFi

— The Hustle (@TheHustle) February 26, 2021