Τον περασμένο Οκτώβριο, ο αμερικανός συλλέκτης τέχνης Πάμπλο Ροντρίγκεζ-Φρέιλ ξόδεψε σχεδόν 67.000 δολάρια για να αγοράσει ένα έργο videoart που μπορούσε τότε να δει δωρεάν στο Διαδίκτυο. Την περασμένη εβδομάδα, το πούλησε για 6,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το βίντεο του καλλιτέχνη Beeple, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάικλ Ουίνκελμαν, συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας που βασίζεται στο blockchain, την τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin.

Το blockchain είναι ουσιαστικά ένας δημόσιος κατάλογος ή ψηφιακό «τεφτέρι» όπου καταγράφονται συναλλαγές χωρίς καμία δυνατότητα εκ των υστέρων παρέμβασης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το blockchain πιστοποιεί ότι το έργο είναι μοναδικό, σε αντίθεση με άλλα ψηφιακά έργα που μπορούν να αναπαράγονται επ’ αόριστο.

Το βίντεο του Beeple ανήκει σε ένα νέο είδος ψηφιακών «μη ανταλλάξιμων περιουσιακών στοιχείων», ή NFT, των οποίων η δημοφιλία διογκώνεται καθώς επενδυτές και απλοί χρήστες σπεύδουν να αγοράσουν αντικείμενα που υπάρχουν μόνο σε ψηφιακή μορφή.

«Μπορείς να πας στο Λούβρο και να τραβήξεις μια φωτογραφία της Μόνα Λίσα, δεν θα έχει όμως αξία επειδή δεν συνοδεύεται από το provenance ή την ιστορία του έργου» είπε στο Reuters ο Ροντρίγκεζ-Φρέιλ.

Το βίντεο που αγόρασε ο Ροντρίγκεζ-Φρέιλ δεν είναι πλέον διαθέσιμο online, σύμφωνα όμως με το Reuters δείχνει μια γιγάντια φιγούρα που παραπέμπει στον Ντόναλντ Τραμπ να έχει καταρρεύσει στο έδαφος με το σώμα του καλυμμένο με συνθήματα.

