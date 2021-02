Η γάτα του Σιάμ, είναι γεμάτη προσωπικότητα! Είναι πάντα στοργική με τους ανθρώπους και θα εμπλακεί σε όλα όσα κάνετε.

Η συγκεκριμένη ράτσα εξήχθη από τη Σιάμ, (τωρινή) Ταϊλάνδη, στα τέλη του 1800. Έχει εντυπωσιακά μπλε μάτια και τυπικά δίχρωμο τρίχωμα.

Οι γάτες αυτές θέλουν να μιλούν με τη χαρακτηριστική τους έντονη και χαμηλή φωνή. Είναι μια από τις πιο εξωστρεφείς και κοινωνικές γάτες στον κόσμο, απολαμβάνοντας τη συντροφιά ανθρώπων όλων των ηλικιών.

Ταιριάζουν επίσης καλά με άλλες γάτες και σκύλους. Είναι πολύ έξυπνες, μαθαίνοντας εύκολα κόλπα, όπως το περπάτημα σε λουρί και το άνοιγμα γραφείων, ντουλαπιών κλπ.

Θα φροντίσει να τραβήξει την προσοχή σας με ορισμένους τρόπους: Νιαουρίζει συχνά, έχει γνώμη για τα πάντα, σύμφωνα με τη johnsonanimalclinic.

Μπορεί να θέλει να συμμετέχει συνεχώς στις δραστηριότητές σας. Είναι μια ανθρωποκεντρική γάτα και δεν πρέπει να μείνει μόνη της για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

