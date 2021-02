Ηθοποιοί του Star Wars όπως ο Mark Hamill και η Ming-Na Wen μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το viral βίντεο στο οποίο ένα χάσκι «ερμηνεύει» με το δικό του μοναδικό τρόπο το εμβληματικό μουσικό κομμάτι του κινηματογραφικού franchise.

Το βίντεο που μοιράστηκε αρχικά στο TikTok o ιδιοκτήτης της συνοδευόταν από την λεζάντα: «Προσπαθεί να μάθει να τραγουδάει το κομμάτι του Star Wars. Και τελικά τα κατάφερε».

Έκτοτε, το αστείο στιγμιότυπο έχουν μοιραστεί περισσότεροι από 1.5 εκατ. χρήστες, πολλοί απ’ αυτούς κάνοντας tag και τον συνθέτη του πασίγνωστου κομματιού, John Williams.

The Force is strong with this one. Bravo, Mya!👏🏼👏🏼🧡🧡#starwars https://t.co/026yavsy6z

