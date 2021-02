Ένα αξιολάτρευτο μωρό καθισμένο στο πάτωμα παίζει με δύο κουτάβια ράτσας παγκ και γελάει με την καρδιά του.

Το χαριτωμένο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media μοιράστηκε στο Twitter ο λογαριασμός @HopkinsBRFC.

Παρόλο που διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα θα σας κάνει σίγουρα να χαμογελάσετε.

Hope this makes you all smile today 😍❤️ pic.twitter.com/y8u4otCop4

— ❤️A page to make you smile again ❤️ (@HopkinsBRFC) February 24, 2021