Στα εγκαίνια του γηπέδου της Γκοζτέπε στη Σμύρνη, στο εντυπωσιακό «Γκουρσέλ Ακσέλ», βρέθηκε ο τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της ομάδας ξενάγησε τον Ερντογάν στο γήπεδο και ο πρόεδρος δεν αρνήθηκε να εκτελέσει ένα πέναλτι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους.

Κάτω από το τέρμα ήταν ο βουλευτής του AKP, Αλπάι Οτσαλάν, ο οποίος δεν έκανε καν προσπάθεια να αποκρούσει το πέναλτι, όπως φαίνεται και στο στιγμιότυπο.

Φορώντας το κοστούμι του κλώτσησε χαλαρά την μπάλα και ο βουλευτής του, με το που είδε ότι η μπάλα πάει προς τα δεξιά του, τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, αποφεύγοντας να αποκρούσει.

Izmir’s Goztepe Stadium has been officially inaugurated by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, who took the occasion to take a penalty shot at the new arena.#erdoğan #receptayyiperdoğan #göztepe #anews pic.twitter.com/TavrZlBFkQ

— ANews (@anews) February 23, 2021