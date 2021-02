Η Μπέλα Χαντίντ δώρισε 200.000 δέντρα στο Περού.

Την περασμένη εβδομάδα η Αμερικανίδα μοντέλο, παλαιστινιακής και ολλανδικής καταγωγής κοινοποίησε στο Instagram ένα στιγμιότυπο οθόνης από email που έλαβε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «One Tree Planted» με αποστολή να βοηθά τις παγκόσμιες προσπάθειες αναδάσωσης.

Bella Hadid donates 200,000 trees to Peru, through One Tree Planted

The trees will help restore a 403 hectare area in the Loreto region of Northern Peru previously degraded by unsustainable agriculture and livestock grazing.@onetreeplantedhttps://t.co/drIbhoI17T

