Προς τα τέλη του περασμένου έτους, ο σχεδιαστής μόδας με έδρα τη Νέα Υόρκη, Alexander Wang βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις.

Το μοντέλο Όουεν Μούνεϊ κατηγόρησε τον σχεδιαστή μόδας για ανάρμοστη συμπεριφορά σε κλαμπ της Νέας Υόρκης το 2017 και η αποκάλυψη οδήγησε σε κύμα καταγγελιών εναντίον του Wang.

The glamour of New York nightlife helped the fashion designer Alexander Wang build an empire. Now he is accused of sexual misconduct on the club scene. He has called the allegations “baseless and grotesquely false.” https://t.co/WNQAY5hvL3

— The New York Times (@nytimes) February 18, 2021