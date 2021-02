Νέα διασκεδαστική εμφάνιση έκανε η «Τίγρης», η γάτα του καθεδρικού ναού του Καντέρμπουρι που ίσως θυμάστε από το viral βίντεο στο οποίο έπινε το γάλα που προοριζόταν για τον ιερέα του ναού.

Το σκηνικό ήταν αυτή τη φορά περίπου το ίδιο. Ο ιερέας καθισμένος σε ένα τραπεζάκι στον κήπο του ναού διάβαζε την πρωινή προσευχή η οποία μάλιστα μεταδιδόταν ζωντανά.

Αυτή τη φορά αντί να βάλει την πατούσα της στο φλυτζάνι με το γάλα επέλεξε να κλέψει ένα από τα πάνκεϊκς που βρίσκονταν στον πιάτο του αιδεσιμότατου Ρόμπερτ Γουίλις.

Λίγο αργότερα το βίντεο αναρτήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό του ναού στο Instagram με τη λεζάντα: «Δεν της φτάνει πλέον μια γουλιά γάλα. Στην σημερινή πρωινή προσευχή η σκανταλιάρα Τίγρης έβαλε στο μάτι τα πάνκεϊκς του αιδεσιμότατου Ρόμπερτ Γουίλις».

WATCH: Thirteen-year-old Tiger the cat joins the livestream of Canterbury Cathedral’s morning prayers and drinks milk that was meant for the Dean pic.twitter.com/wZRDO5Uph6

— Reuters India (@ReutersIndia) July 10, 2020