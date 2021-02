Το άσπρο και λευκό αλεξίπτωτο με το οποίο το ρομπότ Perseverance κατέβηκε στην επιφάνεια του Άρη τράβηξε την προσοχή χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αποκρυπτογράφησαν ένα «κρυφό μήνυμα» της NASA.

Όπως αναφέρει ο Guardian, χρήστες του Reddit πιστεύουν ότι το μοτίβο του αλεξίπτωτου κωδικοποιεί τη φράση «Dare Mighty Tnings» («τολμήστε τα μεγάλα» σε ελεύθερη απόδοση) η οποία προέρχεται από ομιλία του Θίοντορ Ρούσβελτ και χρησιμοποείται ως σλόγκαν στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA, όπου αναπτύχθηκε το τροχοφόρο ρομπότ.

Το αλεξίπτωτο φαίνεται πως είναι χωρισμένο σε τρεις δακτυλίους στους οποίους το κόκκινο χρώμα αναπαριστά τον αριθμό ένα και το λευκό το μηδέν. Το μήνυμα κρύβεται στον εσωτερικό δακτύλιο, με κάθε λωρίδα του αλεξίπτωτου να αντιστοιχεί σε ένα ψηφίo.

looks like «dare mighty things» is the parachute code from the @NASAJPL perseverance rover

the phrase is on signs all around JPL (e.g. the EDL War Room)

redditor, /u/rdtwt1, put together a python script for the solve

I added some comments and a diagram to explain what the code https://t.co/w67mRey5Bl pic.twitter.com/ulUdtX5Uco

— adithya (@adithya_balaji) February 23, 2021