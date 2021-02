Ο σχεδιαστής μόδας Phillip Lim συνεργάστηκε με την βιομηχανική σχεδιάστρια Charlotte McCurdy για να δημιουργήσουν μαζί ένα φόρεμα από βιοπλαστικό, και συγκεκριμένα πούλιες από άλγη.

«Η αειφορία στη μόδα δεν έχει να κάνει μόνο με φυσικά ή ανακυκλωμένα υφάσματα», δήλωσε McCurdy. «Εάν θέλουμε να μηδενίσουμε τις εκπομπές μας, πρέπει να σκεφτούμε πώς να αντικαταστήσουμε το 60% των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που κατασκευάζονται επί του παρόντος από ορυκτά καύσιμα».

This Phillip Lim Sequin Dress Is Made Out of Seaweed.

