Το Zoom έχει γίνει μέρος των ζωών μας, της καθημερινότητάς μας. Τα σπίτια μας, γραφεία και ο ιδιωτικός μας βίος μέρος του δημόσιου.

Σε έναν εργαζόμενο σύζυγο συνέβη κάτι τρυφερό που έγινε viral μέσω Twitter ξεσηκώνοντας κύματα ενθαρρυντικών σχολίων, για το πόσο γλυκιά ήταν η κίνηση της συζύγου του και το πόσο τυχερός είναι.

Haha. I nominate the lady as the Wife of the Year. And if the husband had been more indulgent and flattered, I would have nominated them for Couple of the Year but he forfeited that because of his grouchiness! @hvgoenka https://t.co/MVCnAM0L3W

— anand mahindra (@anandmahindra) February 19, 2021