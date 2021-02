Ο Πάτρικ Μουράτογλου, έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανος καθώς στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ως προπονητής, έχει φέρει στην κορυφή σειρά σπουδαίων αθλητών.

Από τον Κύπριο, βετεράνο πλέον, Μάρκο Παγδατή, μέχρι την, Σερένα Ουίλιαμς -νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, και φυσικά, τον κορυφαίο Έλληνα εκπρόσωπο του αθλήματος, Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο ίδιος δεν ξεχνά να μιλήσει και για την Ελλάδα, τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας του.

«Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι Ελλάδας μέσα μου. Η ιδιοσυγκρασία μου είναι μάλλον ελληνική, παρά γαλλική», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του.

«Μ’ αρέσει πολύ να έχω φίλους στο σπίτι, ενίοτε μπορώ να γίνω θορυβώδης, μ’ αρέσει πολύ να είμαι στοργικός και γενναιόδωρος με τους δικούς μου… Η Ελλάδα είναι πατρίδα μου, όπως και η Γαλλία. Μπορεί να μεγάλωσα στη Γαλλία με μητέρα Γαλλίδα, αλλά, κατά το ήμισυ αισθάνομαι Έλληνας».

Η απόφαση του Πάτρικ να ασχοληθεί με την προπονητική ήταν ίσως ένα από τα πιο μεγάλα ρίσκα στην ζωή του, καθώς άφησε στην άκρη την αυτοκρατορία που του ετοίμαζε ο πατέρας του, την στιγμή μάλιστα που δεν είχε παίξει ούτε έναν αγώνα σε επαγγελματικό επίπεδο στη ζωή του.

Κι όταν λέμε αυτοκρατορία, δεν υπερβάλουμε, καθώς ο πατέρας του Πάτρικ, Πάρης (Παρασκευάς) Μουράτογλου, επικεφαλής του Ομίλου Eren που ασχολείται με τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση και τη διαχείριση φυσικών πόρων, είναι από τους ελάχιστους Έλληνες που έχουν καταφέρει να μπουν στη λίστα με τους πιο πλούσιους Γάλλους.

Υπενθυμίζουμε πως πριν από μερικά χρόνια ο Πάρης Μουράτογλου και η EDF (γαλλική ΔΕΗ) συνεργάστηκαν, με ποσοστό 50% η κάθε πλευρά, ιδρύοντας εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αργότερα πούλησε το ποσοστό του για περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Έχοντας, λοιπόν, στρωμένη δουλειά και περιουσία κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ο Πάτρικ ήταν έτοιμος να συνεχίσει τις οικογενειακές bussiness, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να αντέξει μακριά από την ρακέτα, το γρασίδι, τον τάπητα ή την άμμο (αναλόγως σε ποιο Open βρισκόμαστε).

Ο Πάτρικ Μουράτογλου άφησε στην άκρη ό,τι σχετίζεται με στατιστική, τη λογισμική, τις πωλήσεις και ίδρυσε το 1996 την σχολή Mouratoglou Tennis Academy στο Παρίσι.

Λίγο ο κύκλος του, λίγο η δύναμη της οικογένειάς του, αλλά κυρίως η θέληση του Μουράτογλου, τον έκαναν να έχει μαθητές μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του τένις, όπως τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, τη Ρωσίδα Αναστασία Παβλιουτσένκοβα και φυσικά τη Σερένα Γουίλιαμς.

Πάντως ο πρώτος του μαθητής, που μάλλον του έφερε γούρι, είναι ο γνωστός σε όλους μας Μάρκος Παγδατής.

Μετά από μία μακροχρόνια συνεργασία και πολλές σπασμένες ρακέτες και ποτάμια ιδρώτα, ο Παγδατής έφτασε το 2006 μέχρι το Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης (και τον ημιτελικό του Γουίμπλετον), ανοίγοντας έτσι ακόμη περισσότερο και τις πόρτες του Μουράτογλου.

Παρά την αξιοσημείωτη κοινή τους πορεία, σήμερα οι δυο τους δεν έχουν καμία επικοινωνία.

Επόμενο success story του Πάτρικ ήταν η Σερένα Γουίλιαμς, η οποία του χτύπησε την πόρτα όταν πια δεν μπορούσε να αντέξει άλλες ήττες, καθώς είχε φτάσει στο σημείο ακόμη και να αποκλείεται από τον πρώτο μόλις γύρο στο Grand Slam.

One of the best defensive points I’ve ever seen. pic.twitter.com/JNd19B5AYv

“A champion is not defined by their wins, but by how they recover from their losses.⁣” ⁣ I know you will try over and over again, Serena, and I will stand by your side until you are proud of what you have achieved.⁣ ⁣ Congratulations to Naomi and best of luck in the final. pic.twitter.com/NSSdv8ykWy

Το 2012 που την «ανέλαβε» ο Πάτρικ Μουράτογλου, τα πήρε όλα… Κατέκτησε το Γουίμπλεντον (απλό και διπλό), το Αμερικανικό Όπεν (απλό) και δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (στο απλό και στο διπλό).

Πλέον ο 48χρονος προπονητής έχει βοηθήσει την Σερένα Ουίλιαμς να κατακτήσει 10 τίτλους Γκραν Σλαμ σε 6χρόνια, ωστόσο όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» στόχος του να τη βοηθήσει να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών.

Κι αν αυτή την στιγμή σας έρχεται στο νου το τελευταίο κατόρθωμα του Τσιτσιπά, τότε πρέπει να σημειωθεί πως ο Μουράτογλου συνεργάζεται με τον 20χρονο τενίστα.

«Πιστεύει στον εαυτό του και θέλει να πάει όσο πιο μακριά μπορεί. Δουλεύει σκληρά και είναι ανταγωνιστικός με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Παίζει εξαιρετικό τένις και έχει λαμπρό μέλλον», είχε δηλώσει ο Μουράτογλου για τον Τσιτσιπά.

Being able to share those moments with you and the team is a privilege, @steftsitsipas . #AusOpen pic.twitter.com/eT4V6cRnrv

Stefanos,

It wasn’t meant to be today, but what a journey it’s been once again. You are making great progress and time will get you where you want to be.

Now let’s do what you do best: keep fighting and come back stronger. pic.twitter.com/1wc86tIen6

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) February 19, 2021