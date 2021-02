Η γνωστή stand up comedian Kατερίνα Βρανά πρόσφατα δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο Twitter, όπου τη βλέπουμε χαμογελαστή να ποζάρει στα χιόνια.

Η ανάρτηση συγκίνησε τους θαυμαστές της, καθώς ήταν η πρώτη φορά ύστερα από την περιπέτεια της υγείας της που την είδαν να στέκεται όρθια και όχι καθισμένη στο καροτσάκι.

«Eγινε διάτρηση εντέρου και μολύνθηκε όλο το σύστημα. Μολύνθηκε το αίμα μου. Έπαθα σηψαιμία και μπήκα σε σοκ από το οποίο οχτώ στους δέκα πεθαίνουν. Εγώ την γλύτωσα και δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος! Λόγω της σηψαιμίας δημιουργήθηκε μια αλυσίδα θεμάτων που επηρέασαν και άλλα πράγματα και εν τέλει έχω ακόμα θέματα κίνησης, ισορροπίας, ομιλίας, όρασης. Όλα τα έχω και συμφέρω» είπε και συνέχισε:

«Όταν συνέβη αυτό ήμουν στην Μαλαισία για περιοδεία. Μπορεί αν ήταν κάποιο αυτοάνοσο που δεν το είχαμε βρει, μπορεί να ήταν φλεγμονή αλλά δεν νομίζουν οι γιατροί. Έχει γίνει όμως τόση πολλή ζημιά έκτοτε που δεν μπορούν να βρουν τι το ξεκίνησε» είχε προσθέσει η νεαρή κωμικός.

«Ό,τι γινόταν γύρω μου, όσο βρισκόμουν σε κώμα, έμπαινε μέσα στα όνειρα μου. Άκουγα και καταλάβαινα τα πάντα. Οπότε, όταν ξύπνησα, ήξερα και που ήμουν και το τι είχε γίνει».

«Χθες το βράδυ ανέβασα μία φωτογραφία όπου στεκόμουν όρθια στο χιόνι στην Αθήνα και αντί να θαυμάσετε το χιόνι, όλοι μου δίνατε συγχαρητήρια επειδή ήμουν όρθια. Ελπίζω να είστε χαρούμενοι τώρα, κλαίω…”, έγραψε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα της στα αγγλικά.

I posted a pic last night of me standing in the snow in Athens as it’s a stupid amount of snowfall for Greece. Instead of marvelling at the snow, u all congratulated me on standing. Well, I hope you’re happy now, I’m crying.

Μαλάκες, με λυγίσατε.

Thank you. ❤️

— Katerina Vrana (@Vranarama) February 16, 2021