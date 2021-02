Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκλεισε τη θέση του στον τελικό και μπορεί να παρακολουθήσει με άνεση τον αυριανό αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (10:30-EuroSport).

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έπλεξε το εγκώμιο και των δύο στην συνέντευξή του και μάλιστα, δήλωσε ότι παρακολούθησε το παιχνίδι του Ναδάλ με τον Τσιτσιπά από τα μέσα του τρίτου σετ.

«Ήταν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, πιθανότατα το καλύτερο του τουρνουά». Βέβαια, θα δει και τους υποψήφιους αντιπάλους τους εν δράσει: «Θα πάρω το ποπ κορν και θα το

απολαύσω»!

«I’m gonna take the popcorn and

enjoy it.»

Let us know if you need any @DjokerNole, we’ve got heaps 🍿🍿🍿#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/FTeCFy2Nvo

— #AusOpen

(@AustralianOpen) February 18, 2021