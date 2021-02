Τέλος σε ένα απίστευτο αρνητικό σερί κατάφερε να βάλει κόντρα στη Νιουκάσλτ στη νίκη της Τσέλσι με 2-0, ο Τίμο Βέρνερ. Ο Γερμανός επιθετικός ήταν αυτός που σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, βάζοντας «στοπ» σε ένα απίθανο σερί… αφλογιστίας.

Ο 24χρονος χρειάστηκε να περιμένει 1.000 αγωνιστικά λεπτά για να στείλει και πάλι την μπάλα στα δίχτυα σε αγώνα πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο πρώην επιθετικός της Λειψίας, σκόραρε στην Premier League μετά από 100 ημέρες, καθώς η τελευταία φορά που τα είχε καταφέρει, ήταν τον περασμένο Νοέμβριο!

After 100 days without scoring in the Premier League, Timo Werner 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮 gets his goal ⚽ pic.twitter.com/D4lCS2cJJw

1000 – Timo Werner has scored his first Premier League goal for Chelsea in exactly 1000 minutes – since netting against Sheffield United in November – ending a run of 31 attempts without finding the back of the net in the competition. Relief. #CHENEW pic.twitter.com/1DaodRBhBU

