Σκυλάκια, γατάκια, σκιουράκια… Δεν υπάρχει μωρό στη φύση που να μην είναι χαριτωμένο, όμως νομίζουμε ότι βρήκαμε εκείνο που παίρνει το πρώτο βραβείο.

Πρόκειται για ένα μικρό μοσχαράκι που μέσα σε 50 δευτερόλεπτα έγινε viral στο Twitter.

Το μικρό ζωάκι εμφανίζεται μαζί με τους ιδιοκτήτες του, ενώ φορά κουδουνάκια που κάνουν απαλούς ήχους όση ώρα εκείνο περιφέρεται στο σπίτι του.

Μάλιστα, ένας χρήστης του Twitter υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο μοσχαράκι, αφού ανήκει στη ράτσα Punganuru, η οποία απειλείται με εξαφάνιση.

Και μπορεί τώρα να είναι μικρούλι, αλλά η ράτσα του φτάνει στην πλήρη ανάπτυξή της τα 150-200 κιλά και μπορεί να παράγει κάθε μέρα έως και πέντε λίτρα γάλα.

Από την πλευρά μας ελπίζουμε να μην έχει δίκιο, γιατί είναι βέβαιο ότι ένας πλανήτης χωρίς τέτοια μοσχαράκια, θα είναι ένας πολύ φτωχότερος πλανήτης!

Baby Punganuru cow at home. Punganuru cows are an endangered species. Very pretty to look at. They grow to a height of 3-4 ft & weigh 150-200 kgs. They give 4-5 Lts of high fat milk per day. @ParveenKaswan @IfsJagan @SudhaRamenIFS @Dept_of_AHD #SundayVideo pic.twitter.com/DKGkWLKqvZ

