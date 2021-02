Κάποιοι δεν δίνουν ούτε του αγγέλου τους νερό, όμως αυτός ο Ινδός άνδρας δεν διστάζει να προσφέρει το πολύτιμο υγρό ακόμη και σε μια… κόμπρα.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου, ένας άνδρας, που όπως όλα δείχνουν είναι δασονόμος, γονατίζει μπροστά στο φίδι κρατώντας ένα πλαστικό μπουκάλι νερό.

Φέρνει το μπουκάλι στο πρόσωπο της κόμπρας, η οποία είναι εμφανές ότι διψά και ορμά πάνω του με βιασύνη.

Αν και το βίντεο δεν είναι καινούργιο, οι εικόνες του δεν παύουν ποτέ να συγκινούν.

Έτσι, η νέα ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και αμέτρητα υπέροχα σχόλια.

Οι περισσότεροι χρήστες του Twitter στάθηκαν στο θάρρος και τη συμπόνια του άνδρα που πλησιάζει από τόσο κοντά το δηλητηριώδες ερπετό.

«Θάρρος και συμπόνοια εν δράσει», έγραψε κάποιος.

Love & water…

Two best ingredients of life pic.twitter.com/dy3qB40m6N

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 16, 2021