Οι Φινλανδοί που συνήθισαν να αποφεύγουν τα γυμναστήρια και άλλα αθλήματα εσωτερικού χώρου αυτόν τον χειμώνα, λόγω της πανδημίας του νέου κοροναϊού, βρήκαν έναν νέο τρόπο να κρατιούνται σε φόρμα. Να τρέχουν στο χιόνι φορώντας… χοντρές μάλλινες κάλτσες.

Rolling naked in the snow after sauna (and running fast back in!) and swimming in a hole carved in a frozen lake were normal winter activities when I still lived in Finland, but “deep-snow running in socks” is new. Why not?@VahaMilla @LiettilaMarja https://t.co/M3pXdp2erp

— Dr. Erja Askola (@askoltu) February 16, 2021