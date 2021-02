Ανάμεσα στις αμέτρητες κοινότητες που έχουν δημιουργηθεί στο παγκόσμιο internet, δεν λείπουν και εκείνες που ασχολούνται με το φαγητό.

Μία από αυτές, η Rate My Plate (Βαθμολογήστε το Πιάτο Μου), φιλοξένησε αυτές τις ημέρες στον λογαριασμό της στο Twitter ένα πραγματικά… πρωτότυπο πιάτο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Πρόκειται για το πιάτο που πρόσφερε στο ταίρι του ο Μάικλ Χ., ο οποίος «κατάφερε» να συνδυάσει, μάλλον όχι και τόσο επιτυχημένα, στο ίδιο πιάτο, γαρίδες, πατάτες τηγανιτές, κεφτεδάκια, σάλτσα και… «λίγο τυρί».

Άλλοι του έγραψαν ότι έχασαν για πάντα την όρεξή τους. Άλλοι σημείωσαν ότι δεν μπορεί παρά να ήταν μεθυσμένος. Κάποιοι ανέφεραν ότι πρόκειται για τον ευκολότερο τρόπο να μείνει single ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Και, βέβαια, δεν έλειψαν και εκείνοι που θεωρούν ότι ο αγαπητός Μάικλ δεν πρέπει να επιδιώξει να μαγειρέψει ποτέ ξανά.

Από την πλευρά μας, δεν έχουμε μάθει αν ο Μάικλ είναι όντως πλέον διαθέσιμος -αν και ομολογουμένως το μαγειρικό του ταλέντο δεν θα μας έκανε να τον διεκδικήσουμε κιόλας.

Late Valentines Meal – Prawns & Chips with Meatballs in Gravy and some Cheese by Michael H pic.twitter.com/ZW08vxJS8x

— Rate My Plate (@ratemyplatenow) February 14, 2021