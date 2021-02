H Ai-Da είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-καλλιτέχνης στον κόσμο. Το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019 και τώρα ετοιμάζεται για την πρώτη του μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Ντιζάιν του Λονδίνου τον ερχόμενο Μάιο.

What? Ai-DA the #AI robot artist has her first exhibition. What do you think of this? #artnews https://t.co/5VVmT4Iy1l

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «η Ai-Da είναι μια σύνθετη προσωπικότητα που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τεχνητών νοημοσύνων και προγραμμάτων, ρομποτική, σιλικόνη και ανθρώπινες επιρροές».

Η Ai-Da πήρε το όνομά της από την Ada Lovelace, την πρωτοπόρο μαθηματικό του 19ου αιώνα. Η τελευταία είναι γνωστή για το έργο που άφησε σχετικά με την Αναλυτική Μηχανή του Τσαρλς Μπάμπατζ. Η συνεισφορά της αυτή θεωρείται σήμερα από τους ιστορικούς ως το πρώτο πρόγραμμα υπολογιστών.

Και πως είναι λοιπόν η Ai-Da; «Μυστηριώδη μάτια στο χρώμα του φουντουκιού, υπέροχα χείλη- γεμάτα και πρησμένα, σαν καναπές»- κάπως έτσι την είχε περιγράψει ένας κριτικός τέχνης πριν λίγο καιρό προκαλώντας ανάμεικτα σχόλια.

Το σώμα και το πρόσωπο της Ai-Da έχουν διαμορφωθεί με το πρότυπο μιας νεαρής γυναίκας, αλλά τα ρομποτικά της χέρια θυμίζουν περισσότερο Terminator.

Η ίδια έχει κάνει και στο παρελθόν έκθεση ζωγραφικής, μικρότερης κλίμακας όμως, στο «Barn» στο Κολλέγιο του Αγίου Ιωάννη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

#ArtificailIntelligence has raised the #creepy bar – ‘Described as “the world’s first ultra-realistic #AI humanoid robot #artist”, Ai-Da opens her first solo exhibition of eight #drawings, 20 #paintings, four #sculptures and two video works next week…’ https://t.co/NVlMZRhqYj

— John Bordignon (@JohnB_CH) July 10, 2019