Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα στα social media με αφορμή μία παλιά συνέντευξη της Λίντσεϊ Λόχαν στον Ντέιβιντ Λέτερμαν που ξετρύπωσε χρήστης του Twitter.

Ο λόγος που ο διάσημος δημοσιογράφος και παρουσιαστής έχει βρεθεί στο στόχαστρο έντονης κριτικής, είναι ο τρόπος που είχε μιλήσει σε συνέντευξη του 2013 στην αμερικανίδα ηθοποιό, τραγουδίστρια και μοντέλο.

Το επίμαχο απόσπασμα που σε κάνει να νιώθεις άβολα και μόνο που το βλέπεις ανεβαίνει συνεχώς από διάφορους χρήστες στο TikTok και το Twitter.

Ο παρουσιαστής θέλησε να επιμείνει πολύ στο θέμα των εξαρτήσεων και την αποτοξίνωση που είχε κάνει η ηθοποιός.

«Εσύ δεν υποτίθεται ότι ήσουν σε αποτοξίνωση;» ήταν η πρώτη ερώτηση που σόκαρε την Λόχαν, η οποία είχε πάει στο The Late Show για να προμοτάρει μία νέα της ταινία.

Εκείνη με ψύχραιμο τρόπο απάντησε αλλά εκείνος συνέχισε.

«Τι κάνουν εκεί; Τι συμβαίνει όταν κλείνουν οι πόρτες;» ρώτησε και μάλιστα με γέλια να ακούγονται από το κοινό.

Η Λόχαν του επισημαίνει ότι δεν της είχε πει πριν τη συνέντευξη ότι πρέπει να μιλήσει για τέτοια ζητήματα και προσπάθησε να αλλάξει θέμα, ζητώντας του επίμονα να σταματήσει.

Ωστόσο ο Λέτερμαν δεν σταματούσε με τίποτε.

Αντίθετα οι ερωτήσεις γίνονταν όλο και πιο αδιάκριτες. Αν μπήκε για αλκοόλ, αν είχε χρήματα, διάφορα αν που έφεραν την ηθοποιό σε τρομερά δύσκολη θέση.

«Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με αυτά», του απάντησε.

Ο χρήστης του Twitter @treytaylor ήταν εκείνος που ανέβασε το επίμαχο απόσπασμα στην πλατφόρμα σχολιάζοντας ότι «είναι κάτι τρομακτικό να δεις».

Αμέσως ξέσπασε μία μεγάλη επίθεση κατά του δημοσιογράφου για μισογυνισμό, αγένεια, αδιακρισία και ταυτόχρονα μία στήριξη προς την ηθοποιό για τον τρόπο που το χειρίστηκε.

This Lindsay Lohan interview on David Letterman in 2013 is horrifying to watch now. pic.twitter.com/lZxKVvbVB0

— 𝐭𝐫𝐞𝐲 𝐭𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 (@treytylor) February 13, 2021