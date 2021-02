View this post on Instagram

Η Άννα κάθε βράδυ ετοιμάζει το τραπέζι και περιμένει τον μεγάλο της έρωτα που λείπει εδώ και 16 χρόνια. _ 7 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι 7 αναζητήσεις είναι ένα πολύπτυχο, μια σπονδυλωτή παράσταση με κείμενα ποιητικά ή ρεαλιστικά, τα οποία αναζητούν ταυτότητες ανθρώπων, από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. _> photo: @antonios_androulidakis __ Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 20:30 Σάββατο: διπλή 18:00 & 21:00 Κυριακή: 19:00 ______ Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα Κίνηση: Κική Μπάκα Μουσική σύνθεση- επιμέλεια: Νίκος Βασιλείου Φωτισμοί: Άννα Σμπώκου Διεύθυνση παραγωγής: Κατερίνα Διακουμοπούλου