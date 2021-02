Το διαστημικό σκάφος Hope των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε την πρώτη υψηλής ανάλυσης φωτογραφία που τράβηξε από τον Άρη, λίγες ημέρες αφότου μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Η εικόνα δείχνει τρία ανενεργά ηφαίστεια σε μια σειρά, καθώς και το ανενεργό ηφαίστειο Όλυμπος, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο Ηλιακό Σύστημα. Θα ακολουθήσουν ανάλογες φωτογραφίες.

Η φωτογραφία τραβήχθηκε την Τετάρτη, μία ημέρα αφότου μπήκε επιτυχώς σε τροχιά το σκάφος που στα αραβικά αποκαλείται «Αμάλ». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν έτσι η πρώτη αραβική χώρα που πραγματοποιεί ένα τέτοιο επίτευγμα.

#UPDATE The UAE’s «Hope» probe has sent back its first image of #Mars, the national space agency said Sunday, days after the spacecraft successfully entered the Red Planet’s orbit #HopeProbe pic.twitter.com/wlmwwubTOi

