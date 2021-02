Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζήτησε δημόσια συγγνώμη στην τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό του Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σχεδόν 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Η… καθυστερημένη συγγνώμη του Τίμπερλεϊκ έρχεται μετά το ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears» το οποίο τον κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύτηκε το περιστατικό αυτό για να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού, πυροδοτώντας σωρεία επικρίσεων από χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αμερικανικά ΜΜΕ.

Στο ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears», την παραγωγή του οποίου ανέλαβαν οι New York Times και προβλήθηκε στο δίκτυο FX και την πλατφόρμα Hulu, μάρτυρες αποκάλυψαν ότι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χρησιμοποίησε τον χωρισμό του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2002 για να δώσει ώθηση στη σόλο καριέρα του.

Justin Timberlake has publicly apologized to Britney Spears and Janet Jackson, without saying specifically what he was sorry for. “I understand that I fell short,» Timberlake said, adding that he «benefited from a system that condones misogyny and racism.» https://t.co/KXNgudZO1w

— The New York Times (@nytimes) February 12, 2021