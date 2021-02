Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Λιονέλ Μέσι έκανε δικό του ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κόντρα στη Βαγιαδολίδ, ο pulga έφτασε τα 644 γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και έγινε ο άνθρωπος με τα περισσότερα γκολ με έναν και μόνο σύλλογο!

Έτσι, ο Αργεντινός ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ, ο οποίος είχε σταματήσει στα 643 γκολ με τη φανέλα της Σάντος. Μία βραδιά που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου γενικότερα.

Μάλιστα, το ρεκόρ αυτό του Μέσι είναι τόσο ξεχωριστό που πήρε θέση μέχρι και στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλονίας! Το Μουσείο πήρε τα παπούτσια του Μέσι με τα οποία σκόραρε το ιστορικό γκολ και τα τοποθέτησε σε ένα ειδικό μέρος, δίνοντας τους μία ιδιαίτερη θέση. Ο Αργεντινός δεν τα έδωσε ωστόσο απλώς για να τα δώσει, καθώς τον Απρίλιο θα γίνει μία εκδήλωση από την οποία θα μαζευτούν χρήματα τα οποία θα πάνε σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Μία πραγματικά τρομερή κίνηση από τον Λέο Μέσι…

«Ήταν πραγματικά τρομερό το επίτευγμα αυτό αλλά το πιο σημαντικό είναι πως μπορώ να βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Ελπίζουμε να μαζευτούν αρκετά χρήματα τον Απρίλιο γιατί ο σκοπός είναι πραγματικά πολύ σημαντικός», ανέφερε ο Μέσι.

The boots which Messi had worn when he surpassed Pele’s record for the ‘most goals scored for a single club’ have been put up for an auction at the Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) for charitable purposes. Auction takes place in April. More below. @adidas #FCB 🇦🇷✨ pic.twitter.com/4T3SBUuq2l

— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) February 12, 2021