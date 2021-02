O διάσημος οίκος μόδας Louis Vuitton δέχεται έντονες κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ντεμπούτο της πιο πρόσφατης συλλογής τoy, με ένα φούτερ που έχει κολλημένα επάνω του λούτρινα κουκλάκια, στην απίστευτη τιμή των 8.100 δολαρίων.

Το φούτερ είναι 100% βαμβακερό με μια μεγάλη γκάμα από πλεκτά ζωάκια, όπως ένα πάντα, ένα φλαμίνγκο, έναν σκορπιό, ένα ποντίκι, έναν βάτραχο, μια μαϊμού καθώς και μερικά μυθικά πλάσματα άγνωστης προέλευσης.

Και δεν είναι μόνο αυτό το συγκεκριμένο πουλόβερ που έχει πλεκτά ζωάκια, αλλά και ένα μπουφάν, τύπου μπέιζμπολ (αξίας 6.100 δολαρίων) αλλά και ένα hoodie, με τιμή 7.450 δολάρια.

Φυσικά, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνέκριναν τα πλεκτά ζωάκια με τα παιδικά παιχνίδια τονίζοντας ότι απέχουν πολύ από την μόδα.

Κάποιος θυμήθηκε την Lady Gaga που είχε φορέσει ένα σακάκι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μαριονέτες του Κέρμιτ του βατράχου, κατά την διάρκεια μιας εμφάνισής της στην γερμανική τηλεόραση το 2009.

Μάλιστα, τότε, είχε δηλώσει η διάσημη τραγουδίστρια πως το φόρεσε ως δήλωση ενάντια στην σκληρότητα των ζώων.

«Πόσο δύσκολο μπορεί αν είναι να προσαρμόσεις παλιά παιχνίδια σε ένα πουλόβερ» έγραψε ο χρήστης TikyYati ως απάντηση στην Vogue Paris που πρόσφατα μοιράστηκε το look στα social media.

Ένας άλλος χρήστης, πρότεινε πως όλη αυτή η τρέλα προήλθε από την απομόνωση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα: «Η πανδημία το έκανε αυτό».

