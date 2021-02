Η ιδρύτρια της εφαρμογής γνωριμιών Bubble έγινε δισεκατομμυριούχος σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Πρόκειται για την Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ που είδε την περιουσία της να εκτοξεύεται από τις 362 εκατ. στερλίνες στα 1,1 δισ. στερλίνες, την πρώτη μέρα που η εταιρεία της μπήκε στο χρηματιστήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μετοχές απογειώθηκαν στο +80% της αρχικής τους αξίας.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές της άρχισαν να πωλούνται στα $76 στο Nasdaq, ποσό κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τα $43 στα οποία είχαν κοστολογηθεί μόλις μια νύχτα πριν. Αυτό σημαίνει ότι η αξία της εταιρείας αυξήθηκε από τα $8 δισ. στα $13 δισ.

Η εταιρεία πλέον έχει ανώτατο όριο αγοράς στα 10 δισ. στερλίνες παρά το γεγονός ότι πρόσφατα αποτελέσματα έδειχναν ότι είχε σημειώσει απώλειες 85 εκατ. στερλίνων στη διάρκεια των πρώτων εννιά μηνών της περασμένης χρονιάς, επί συνολικών εσόδων 302 εκατ. στερλίνων.

Η εφαρμογή λειτουργεί με σύνθημα «από γυναίκες για γυναίκες», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο που προσφέρει ασφάλεια και ενδυνάμωση, ενώ αποτρέπει με αυστηρότητα την παρενόχληση.

Τώρα η Γουλφ Χερντ μπήκε στο πάρα πολύ κλειστό κλαμπ των γυναικών δισεκατομμυριούχων. Γιατί μπορεί οι γυναίκες να αποτελούν περίπου τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, όμως οι αυτοδημιούργητες γυναίκες αποτελούν μόλις το 5% των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Η Γουλφ Χερντ είναι παντρεμένη με τον Μάικλ Χερντ, κληρονόμο πετρελαιοβιομηχανίας στο Τέξας. Γνωρίστηκαν κάνοντας σκι το 2013 και παντρεύτηκαν στην Ακτή του Αμάλφι στην Ιταλία το 2017.

Η ίδια έχει ομολογήσει ότι είναι εξαρτημένη από τη δουλειά της, ενώ υποστηρίζει ότι ξυπνά κάθε δύο ώρες στη διάρκεια της νύχτας για να… ελέγξει τα e-mail της. «Προσπαθώ να το κόψω αυτό», είχε δηλώσει το 2017. «Δεν έχω καθόλου χρόνο για χαλάρωση».

«I want to thank the remarkable women who paved the way for @Bumble in the public markets.»

📍 From Austin, TX, Bumble CEO & Founder @WhitWolfeHerd rings the @Nasdaq Opening Bell in celebration of #BumbleIPO. pic.twitter.com/LN4iJuBJqy

— Nasdaq (@Nasdaq) February 11, 2021