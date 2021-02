Είναι το «όπλο» απέναντι στον κοροναϊό η χρήση διπλής μάσκας; Αρκετοί είναι πλέον οι λοιμωξιολόγοι που συστήνουν τη χρήση της διπλής μάσκας.

Οι ειδικοί τονίζουν πως οι πολίτες συχνά δεν φορούν σωστά τις μάσκες τους και προτείνουν την χρήση μιας υφασμάτινης μάσκας σε συνδυασμό με μια χειρουργική.

Εικόνες σαν και αυτές, με πολίτες να φορούν τη μάσκα τους κάτω από τη μύτη, κάτω από το στόμα ή κρεμασμένη από τα αυτιά, έφεραν στο τραπέζι των ειδικών το ενδεχόμενο της χρήσης διπλής μάσκας.

Σχετικά με τη χρήση μάσκας και το ποια είναι η κατάλληλη, η πρόεδρος του Κεντρικού συμβουλίου Υγείας, Μίνα Γκάγκα διευκρίνισε ότι η υφασμάτινη μάσκα με διπλό ή τριπλό ύφασμα είναι μια χαρά. Εξαρτάται, τόνισε μιλώντας στο ΣΚΑΙ, πάντα από τη χρήση για την οποία τη θέλουμε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος τόνισε ότι δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση για να γίνει υποχρεωτική, αλλά την επιτροπή έχει απασχολήσει το γεγονός ότι ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε τις μάσκες και ότι είναι τελείως ακατάλληλες όσες έχουν μόνο ένα στρώμα από απλό πανί. Επίσης υπάρχει προβληματισμός αν πλένονται επαρκώς οι υφασμάτινες μάσκες ή γίνεται πολλαπλή χρήση μασκών που δεν είναι προορισμένη για τέτοια χρήση. Αν είναι χειρουργικό τύπου πρέπει να αλλαχθεί αν είναι υφασμάτινη πρέπει να πλυθεί και να σιδερωθεί σημείωσε.

Ο κ. Εξαδάκτυλος, μιλώντας στο ΣΚΑΙ σημείωσε ότι δύο μάσκες παρέχουν ασφαλώς μεγαλύτερη προστασία από μια υφασμάτινη διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η προστασία των υφασμάτινων μασκών θεωρείται επαρκής. Μεγαλύτερη προστασία παρέχει η χειρουργική μάσκα και ακόμα μεγαλύτερη η FFP2, ενώ υπάρχει και μια ακόμη πιο ενισχυμένη για νοσοκομειακή χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες με βαλβίδες εκπνοής.

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Παθολογίας- Λοιμώξεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αχιλλέας Γκίκας εξήγησε ότι στην επιτροπή γίνεται συζήτηση για τη χρήση διπλής μάσκας καθώς οι πολίτες δεν τις φορούν σωστά. Διευκρίνισε ωστόσο, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ότι δεν μιλά για υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας.

Υπέρ της διπλής μάσκας τάχθηκε και ο ιατρός ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης μιλώντας στην ίδια εκπομπή τονίζοντας ότι πρέπει να καλύπτει το πρόσωπο και όχι το λαιμό.

Τις προάλλες πάντως και ο καθηγητής κ. Τσιόδρας εμφανίστηκε με διπλή μάσκα στη Βουλή.

Ορισμένοι θυμήθηκαν ότι και ο κ. Χαρδαλιάς είχε εμφανιστεί με διπλή μάσκα, όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σημειώθηκε μεταλλαγμένος (νοτιοαφρικανικός) ιός από έναν ιερωμένο.

Πάντως την καλύτερη εκδοχή για τη διπλή μάσκα του κ. Τσιόδρα έδωσε ένας καθηγητής: «Στις μεταλλαγμένες μορφές του ιού μπορεί για προστασία, να χρησιμοποιηθεί η διπλή μάσκα». Αλλά και αυτή η εκδοχή συζητείται αφού οι ειδικοί λένε πως δεν υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα για τη χρησιμότητα της διπλής μάσκας σε κλειστούς χώρους, λόγω της μετάλλαξης του ιού.

Οι δύο μάσκες φαίνεται πως είναι το αποτελεσματικότερο όπλο προστασίας από την απειλή των επικίνδυνων μεταλλάξεων του ιου. Κάτι που ήρθε να επιβεβαιωθεί από την έρευνα του Αμερικανικού κέντρου Ελέγχου λοιμώξεων.

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στα πειράματα της μελέτης, διαπίστωσαν ότι φορώντας μόνο μία μάσκα, χειρουργική ή υφασμάτινη, μπλοκάρεται λίγο πάνω από το 40% των σταγονιδίων που προέρχονται από την αναπνοή ενός ακάλυπτου προσώπου.

Αν όμως φορεθεί μια υφασμάτινη μάσκα πάνω από μια χειρουργική αποκλείεται περίπου το 80% των σταγονιδίων.

Όταν και οι δύο φορούν μάσκα, εμποδίζεται περισσότερο από το 95% των σταγονιδίων.

Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα πως μια πιο «σφιχτή» εφαρμογή της μάσκας, δένοντας πιο σφιχτά- με κόμπους- στα αφτιά τα κορδόνια της μάσκας και προσαρμόζοντάς την ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα πλευρικά κενά, μπορεί επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μασκών.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER

— CDC (@CDCgov) February 10, 2021