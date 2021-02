Ο Τομ Μπρέιντι επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου πως είναι ο GOAT του NFL, κατακτώντας το έβδομο πρωτάθλημα της καριέρας του, αυτό είναι ένα γεγονός για φιέστα…

Μόλις στην πρώτη σεζόν με τους Tampa Bay Buccaneers, έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, πανηγυρίζοντας στο φινάλε του Super Bowl απέναντι στους Kansas City Chiefs.

Τρεις ημέρες αργότερα, ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών, στη γενέτειρά τους. Εκεί όπου ο Τομ Μπρέιντι εμφανίστηκε… ελαφρώς μεθυσμένος.

Για την ακρίβεια, η εικόνα του να χρειάζεται βοήθεια για να περπατήσει σε ευθεία γραμμή έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τον ίδιο να γίνεται viral.

— Joey Knight (@TBTimes_Bulls) February 10, 2021