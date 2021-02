Το ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears» των New York Times έφερε και πάλι στην επιφάνεια το περίεργο καθεστώς «επιτροπείας» κάτω απ’ το οποίο ζει τα τελευταία 12 χρόνια η Μπρίτνεϊ Σπίαρ και σύμφωνα με το οποίο ο πατέρας της, Τζέιμι έχει τον έλεγχο της κόρης του και της περιουσίας της.

Παρόλο που ο επί χρόνια σύντροφος της τραγουδίστριας, Sam Asghari απέφευγε να κάνει οποιονδήποτε δημόσιο σχολιασμό για το θέμα, την Τρίτη το πρωί προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια δήλωση σχετικά με τον Τζέιμι Σπίαρς.

Britney Spears’ boyfriend Sam Asghari sounds off on singer’s father:

«IN MY OPINION JAMIE IS A TOTAL D*CK. I WON’T BE GOING INTO DETAILS BECAUSE I’VE ALWAYS RESPECTED OUR PRIVACY BUT AT THE SAME TIME I DIDNT COME TO THIS COUNTRY TO NOT BE ABLE TO EXPRESS MY OPINION AND FREEDOM.» pic.twitter.com/imS8QrfykE

