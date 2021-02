Οι άνθρωποι με άνοια αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να κολλήσουν τον κοροναϊό, να αρρωστήσουν σοβαρά από Covid-19 και να πεθάνουν εξαιτίας της, σε σχέση με τους ηλικιωμένους χωρίς άνοια, σύμφωνα με μία νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ και άνοιας «Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association», ανέλυσαν στοιχεία για 61,9 εκατομμύρια ενήλικες από 360 αμερικανικά νοσοκομεία. Από αυτούς, πάνω από ένα εκατομμύριο είχαν άνοια, ενώ 15.770 είχαν διαγνωσθεί με Covid-19 και 810 είχαν τόσο άνοια όσο και Covid-19.

Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος λοίμωξης Covid-19 είναι περίπου διπλάσιος για τους ασθενείς με άνοια, σε σχέση με όσους δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Επιπλέον, οι άνθρωποι με άνοια και Covid-19 έχουν σημαντικά χειρότερη έκβαση, με μεγαλύτερη πιθανότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο (59%) και θάνατο (21%), σε σχέση με τους ασθενείς Covid-19 χωρίς άνοια (25% και 5,6%, αντίστοιχα).

«Τα ευρήματα μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε όσους έχουν άνοια από το να μολυνθούν από τον κοροναϊό SARS-CoV-2, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά, από ό,τι όσοι δεν έχουν άνοια. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν άλλη μία ευπαθή κατηγορία», τόνισε η ερευνήτρια δρ Πάμελα Ντέηβις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Case Western Reserve του Κλίβελαντ.

«Είναι αρκετά πειστικό ότι υπάρχει κάτι στην άνοια που καθιστά κάποιον πιο ευάλωτο», στον κορονοϊό, δήλωσε η καθηγήτρια Νευρολογίας και Ψυχιατρικής Κρίστιν Γιάφε του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτό το «κάτι» δεν εξηγείται πλήρως από τα συνήθη χαρακτηριστικά όσων έχουν άνοια, τα οποία συνιστούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου για Covid-19, όπως προχωρημένη ηλικία, διαβίωση σε οίκο ευγηρίας, παχυσαρκία, άσθμα, διαβήτη, καρδιαγγειακή νόσο κ.ά.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η αιτία γι’ αυτήν τη σχέση άνοιας και Covid-19. Πιθανώς οι άνθρωποι με άνοια κολλάνε πιο εύκολα τον ιό, επειδή λόγω οργανικής βλάβης ο κοροναϊός διαπερνά πιο εύκολα τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό και διεισδύει στον εγκέφαλό τους. Παράλληλα, η άνοια μπορεί να δυσκολεύει κάποιον να φοράει τη μάσκα όταν πρέπει, να τηρεί τις αποστάσεις από τους άλλους και να πλένει συχνά τα χέρια του. Επιπλέον, λόγω κινητικών δυσκολιών, είναι γενικότερα πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις.

Δεν ενέχουν όλες οι μορφές άνοιας τον ίδιο κίνδυνο αναφορικά με τον κοροναϊό. Οι ασθενείς με αγγειακού τύπου άνοια έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο (υπερτριπλάσιο), ενώ οι ασθενείς με μετατραυματική άνοια τον μικρότερο και οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ βρίσκονται κάπου στη μέση. Οι μαύροι με άνοια έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο (σχεδόν τριπλάσιο), σε σχέση με τους λευκούς, να μολυνθούν από τον κοροναϊό.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12296

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ