Κάτοικοι της πρωτεύουσας του Καζακστάν σπεύδουν και φέτος σε μια παγωμένη πεδιάδα για να θαυμάσουν το «ηφαίστειο πάγου» που εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Η στήλη πάγου, ύψους 14 μέτρων, στην πραγματικότητα δεν είναι ηφαίστειο αλλά θερμοπίδακας. Το νερό που εκτινάσσεται στην ατμόσφαιρα παγώνει καθώς πέφτει και σχηματίζει έναν κούφιο κώνο από πάγο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Ruptly, πρακτορείο που συνδέεται με το ρωσικό δίκτυο RT, δείχνει την κοσμοσυρροή γύρω από τον ασυνήθιστο σχηματισμό, κοντά στην κωμόπολη του Κέγκεν, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Αλμάτι.

Σύμφωνα με το Business Insider, παρόμοιοι κώνοι πάγου εμφανίζονται ενίοτε στις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, για παράδειγμα στις λίμνες Ήρι και Οντάριο. Σε αυτή την περίπτωση, το νερό ωθείται από τον άνεμο προς τις ακτές και ανασηκώνει το στρώμα πάγου.

This is such an interesting ice formation on Lake Ontario. A big thank you to Gina for sending us this awesome picture of an ‘Ice Volcano’ along the lake shore. WOW! #ROC #NYwx pic.twitter.com/pznvSgzYz2

— Mark McLean (@Wxandgardenguy) February 7, 2021