Η εταιρεία Epic Games ξέρει ότι φέτος ο Άγιος Βαλεντίνος θα γιορταστεί αποκλειστικά στο σπίτι και κάνει μια αναπάντεχα ρομαντική έκπληξη στους φανατικούς του δημοφιλούς Fortnite.

Όλες οι αποστολές της εβδομάδας 11 του παιχνιδιού θα βασίζονται στη γνωστή ρομαντική ημέρα. Η ολοκλήρωση αυτών των αποστολών θα επιβραβεύσει τους παίκτες με διάφορα θεματικά περιεχόμενα και καλλυντικά. Α

Η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών θα παρουσιάσει δύο νέα skins όλο καρδούλες κι έρωτα που περιλαμβάνουν το Lovely και το Cuddle King. Για το νέο Lovely skin, η Epic θα εισαγάγει επίσης μια αναζήτηση όπου μπορεί να σας επιβληθεί η επιλογή ενός χαρακτήρα που θα ήταν ο Valentine του Lovely.

💜v15.40 & New NPCS!💜

We should see the next update to Fortnite as soon as next week due to a Week 11 quest to «Choose a character to be Lovely’s Valentine!»

Despite this, Cuddle King & Lovely aren’t finished, which means an update would be required for the quest to work. pic.twitter.com/08y5w6ppnR

— iFireMonkey (@iFireMonkey) February 3, 2021