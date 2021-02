Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος, ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη, και ο έβδομος σε διαστάσεις και μάζα του Ηλιακού Συστήματος (ο δεύτερος μικρότερος μετά τον Ερμή).

Χαρακτηριστικά

Λέγεται συχνά και «ερυθρός πλανήτης» εξαιτίας του ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει οφειλόμενο στο τριοξείδιο του σιδήρου (Fe2O3) στην επιφάνειά του.

O Άρης είναι ένας «γήινος πλανήτης» με λεπτή και αραιή ατμόσφαιρα, και με επιφάνεια που συνδυάζει τους κρατήρες σύγκρουσης της Σελήνης και τα ηφαίστεια, τις κοιλάδες, τις ερήμους και τα πολικά παγοκαλύμματα της Γης.

Φαίνεται ακόμη να έχει περιοδικά επαναλαμβανόμενες «εποχές του έτους». Ο Άρης διαθέτει ακόμη το Όρος Όλυμπος, το υψηλότερο γνωστό όρος στο Ηλιακό μας Σύστημα και την Κοιλάδα Μαρινέρις, τη μεγαλύτερη κοιλάδα.

Το βαθύπεδο Βορεάλις που βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη καλύπτει το 40% της επιφάνειάς του και αποτελεί το υπόλειμμα μιας γιγάντιας σύγκρουσης. Στην περιφορά του γύρω από τον Ήλιο συνοδεύεται από δύο μικρούς δορυφόρους: τον Φόβο και τον Δείμο.

Σύμφωνα με το el.wikipedia, τον Σεπτέμβριο του 2015 η NASA ανακοίνωσε πως είχε στη διάθεση της στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη και υγρού νερού στον πλανήτη.

Φώτο

PICTURE: China’s Tianwen-1 probe made history when spacecraft sent back its first image of Mars. The Chinese National Space Administration published the image when the probe was about 2.2 million kilometres from the red planet. https://t.co/rPUKEebe5L pic.twitter.com/RDikFj9mvL — Popular Mechanics South Africa (@popmechsa) February 8, 2021

To celebrate Martian New Year, the researchers on the ESA Mars Express released this gorgeous new panorama of the planet. https://t.co/UbyOR7Uf2Q pic.twitter.com/9VYpbEgDGW — Corey S. Powell (@coreyspowell) February 6, 2021

COUNTDOWN TO MARS: You can track Mars every evening as NASA’s new rover, Perseverance, closes in on the Red Planet! When and where to look… https://t.co/rFAvreHoUp pic.twitter.com/cjmWL8twhw — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) February 7, 2021

We’re just a couple weeks away from the @NASAPersevere rover’s landing on Mars! 🚀 Learn more as the #CountdownToMars continues: https://t.co/mPIozkqV6b This Hubble image of the Red Planet was taken in 2018 and includes the moons of Mars, named Phobos and Deimos. pic.twitter.com/27qgj12PYU — Hubble (@NASAHubble) February 4, 2021

Clearest picture of the planet Mars pic.twitter.com/hLM2SPXHTY — Physics-astronomy.org (@OrgPhysics) February 4, 2021