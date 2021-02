Η κατανάλωση σταφυλιών ίσως αυξάνει την αντοχή του δέρματος στην ηλιακή ακτινοβολία, δείχνει μελέτη σε Αμερικανούς εθελοντές.

«Τα σταφύλια μπορεί να λειτουργούν ως βρώσιμο αντηλιακό, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας πέρα από τα αντηλιακά προϊόντα τοπικής χρήσης» λέει ο Κρεγκ Έλμετς του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Journal of the American Academy of Dermatology.

Οι εθελοντές του πειράματος κλήθηκαν να καταναλώσουν για διάστημα 14 ημερών σκόνη σταφυλιών σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 2,25 κούπες φρέσκου φρούτου την ημέρα,

Πριν και μετά την καθημερινή λήψη της σκόνης, οι ερευνητές εξέθεταν τους εθελοντές σε υπεριώδη ακτινοβολία και μετρούσαν τη λεγόμενη Ελάχιστη Δόση Ερυθήματος, ή MED, δηλαδή τη δόση που απαιτείτο για να προκληθεί κοκκίνισμα του δέρματος εντός 24 ωρών.

Το πείραμα έδειξε ότι η κατανάλωση σταφυλιών αυξάνει την ελάχιστη δόση ερυθήματος κατά το θεαματικό ποσοστό του 74,8%, ένδειξη ότι τα σταφύλια περιορίζουν τις βλάβες της ηλιακής ακτινοβολίας.

Εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγματα δέρματος που λήφθηκαν με βιοψία έδειξαν επίσης μείωση των βλαβών στο DNA, μείωση του θανάτου κυττάρων και μείωση σε δείκτες φλεγμονής που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καρκίνο του δέρματος.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, ένας στους πέντε Αμερικανούς θα έχει εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου του δέρματος μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία ενοχοποιείται για το 86% των κρουσμάτων μελανώματος –του πιο σοβαρού δερματικού καρκίνου- και για το 90% των υπόλοιπων καρκίνων του δέρματος.

Επιπλέον, η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 90% της γήρανσης του δέρματος, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες.

Ο μηχανισμός της προστατευτικής δράσης των σταφυλιών παραμένει άγνωστος, ωστόσο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι οι πολυφαινόλες που περιέχει το μεσογειακό φρούτο μειώνουν τη φλεγμονή και ενισχύουν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA.

Τα επίπεδα πολυφαινολών ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση και την καλλιεργητική ποικιλία, τείνουν όμως να είναι υψηλότερα στα κόκκινα σταφύλια.

Μία από τις πολυφαινόλες αυτές είναι η ρεσβερατρόλη, αντιοξειδωτική ουσία που ερευνάται για πιθανά οφέλη σε μια ποικιλία μεταβολικών παθήσεων.