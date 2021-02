Στην ανακοίνωση του Γιακούμπ Βοϊτσεχόφσκι (31 ετών, 2.13μ.) προχώρησε η Αρμάνι Μιλάνο, με τον ιταλικό σύλλογο να ενισχύεται στη γραμμή των ψηλών.

Ο Βοϊτσεχόφσκι έχει μακρά θητεία στο ιταλικό πρωτάθλημα, αφού έχει αγωνιστεί σε Τορίνο, Καντού, Μπρέσια, Μπρίντιζι και Κρεμόνα, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Πολωνία, τόσο με την Λέγκια όσο και με την Άνβιλ.

📝 L’Olimpia annuncia Jakub Wojciechowski: «Sono qui per aiutare la squadra» ➡ https://t.co/sWIXKQ3jyU

📝 Jakub Wojciechowski is coming to Olimpia: «I’m here to help the team in any way» ➡ https://t.co/ccVr2EmByE#insieme #WelcomeJakub pic.twitter.com/irWv6Wqc13

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) February 6, 2021